Лавров возмутился призывами не отвечать на действия НАТО у Крыма
Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на призывы некоторых политиков не отвечать на действия НАТО вблизи Крыма.
По его словам, некоторые либеральные критики власти выступали с мнением, что не нужно было выгонять британского эсминца из территориальных вод. Лавров уверен, что это означало бы проглотить оскорбление и наплевать на волеизъявление жителей полуострова.
Министр также подчеркнул, что Запад опасался военных учений России на границе с Украиной из-за якобы возможного вторжения, а после этого сам «согнал десятки тысяч солдат и техники к российской границе».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что «нервная реакция» Японии на развитие Курильских островов мешает переговорам о мирном разрешении конфликта.
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