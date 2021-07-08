Лавров возмутился призывами не отвечать на действия НАТО у Крыма

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на призывы некоторых политиков не отвечать на действия НАТО вблизи Крыма.

По его словам, некоторые либеральные критики власти выступали с мнением, что не нужно было выгонять британского эсминца из территориальных вод. Лавров уверен, что это означало бы проглотить оскорбление и наплевать на волеизъявление жителей полуострова.

Министр также подчеркнул, что Запад опасался военных учений России на границе с Украиной из-за якобы возможного вторжения, а после этого сам «согнал десятки тысяч солдат и техники к российской границе».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что «нервная реакция» Японии на развитие Курильских островов мешает переговорам о мирном разрешении конфликта.

