В МИД заявили, что Запад не сможет помешать сотрудничеству России и КНР
Запад не сможет своими «информационными вбросами» и «пиар-акциями» помешать сотрудничеству Китая и России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что заявление Великобритании о планах поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном является информационно-политической провокацией. По словам Захаровой, подобная провокация направлена на разворот дискурса мировой повестки от визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru