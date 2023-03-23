В МИД заявили, что Запад не сможет помешать сотрудничеству России и КНР

Она отметила, что заявление Великобритании о планах поставлять Киеву боеприпасы с обедненным ураном является информационно-политической провокацией. По словам Захаровой, подобная провокация направлена на разворот дискурса мировой повестки от визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Ранее директор Международного центра по экологической безопасности Альберт Васильев в разговоре с НСН рассказал, что боеприпасы с обедненным ураном применялись в Сербии. Сейчас, указал он, вся земля там заражена тяжелым металлом.

