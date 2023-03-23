Антонов: Поставки Украине снарядов с обедненным ураном приближают Армагеддон
Запад, приняв решение о передаче Украине боеприпасов с обедненным ураном, может подвести мир к опасной черте. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Комментируя заявления Вашингтона о том, что такие снаряды — «обычный тип вооружений» и не представляют повышенной опасности, Антонов высказал мнение, что Соединенные Штаты «пробили очередное дно», пишет Газета.ру.
«Негативные последствия использования таких боеприпасов многократно подтверждены западными журналистами. <...> При использовании подобного рода боеприпасов на местности оседает радиоактивная пыль. Она чрезвычайно токсична и не поддается дезактивации», — приводит слова дипломата Telegram-канал российского посольства.
По словам посла, подобные вещества провоцируют распространение онкозаболеваний. Антонов подчеркнул, что США использовали снаряды с обедненным ураном в Ираке и Югославии, где наблюдались негативные последствия применения такого оружия, отмечает телеканал «360».
«"Просвещенный" Запад ... решил подвести человечество к опасной черте, за которой все отчетливее маячит ядерный Армагеддон», — заключил посол.
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