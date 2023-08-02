В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ

«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ», — указал Агасандян.

По словам дипломата, Украина де-юре остается в составе организации. Несмотря на то, что страна фактически не участвует в работе СНГ и денонсировала около 80 договоров, в отношении Киева продолжают действовать еще более 150 соглашений. Агасандян подчеркнул, что в основном это документы торгово-экономического и гуманитарного характера.

Ранее Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами СНГ, напоминает RT.

