В МИД заявили, что Украина де-юре остается в составе СНГ
Украина де-юре все еще находится в составе СНГ, Киев остается участником более 150 подписанных по линии содружества международных договоров. Об этом заявил директор первого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Микаэл Агасандян в интервью РИА Новости.
«Что касается Украины, то часто можно услышать неверное утверждение, что она якобы вышла из СНГ», — указал Агасандян.
По словам дипломата, Украина де-юре остается в составе организации. Несмотря на то, что страна фактически не участвует в работе СНГ и денонсировала около 80 договоров, в отношении Киева продолжают действовать еще более 150 соглашений. Агасандян подчеркнул, что в основном это документы торгово-экономического и гуманитарного характера.
Ранее Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами СНГ, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru