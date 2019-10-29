В МИД заявили, что удовлетворены выполнением меморандума РФ и Турции по Сирии

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона удовлетворительно оценивает ход выполнения заключенного меморандума по Сирии между РФ и Турцией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам", - приводит его слова агентство.