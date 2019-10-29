В МИД заявили, что удовлетворены выполнением меморандума РФ и Турции по Сирии

29 октября 201920:37

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что российская сторона удовлетворительно оценивает ход выполнения заключенного меморандума по Сирии между РФ и Турцией. Об этом сообщает РИА Новости.

"Меморандум выполняется, налажено самое тесное взаимодействие как на земле, так и по политическим каналам", - приводит его слова агентство.

Курды готовы выполнять все указания Кремля

22 октября президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров подписали меморандум по ситуации в Сирии. Главы государств приняли решение о том, что на сирийско-турецкой границе со стороны Сирии будут введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать отводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 километров от границы, который должен завершиться в течение 150 часов.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН отметил, что это решение, конечно же, способствует улучшению обстановки в Сирии, однако не решает глобальных проблем.

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ФОТО: РИА Новости/ Наталья Селиверстова
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