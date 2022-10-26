В МИД заявили, что США подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»
Выступление представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН лишь подтвердило предостережения России о том, что Киев готовит провокацию с «грязной бомбой» и намерен обвинить РФ в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.
Ранее представитель Вашингтона на Конференции по разоружению Брюс Тернер заявил, что Россия распространяет дезинформацию о готовящейся на Украине провокации с целью создания предлога для применения тактического оружия, напоминает Газета.ру.
«Делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», - цитирует Воронцова РИА Новости.
Как отметил дипломат, Киев и его западные покровители рассчитывают, что вслед за обвинением РФ в применении ядерного оружия будет начата антироссийская кампания с целью подрыва доверия к стране и ее изоляции.
Воронцов указал, что «эти планы не пройдут», сообщает РЕН ТВ. Москва предупредила все мировое сообщество о готовящейся провокации и требует от Украины и Запада «прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных граждан».
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