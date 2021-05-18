В МИД заявили, что список недружественных стран может расшириться

Список недружественных стран может расширяться. Об этом РБК сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что список может расшириться, но нет цели сделать его безразмерным. На данный момент российскую сторону не устраивает только позиция Вашингтона и Праги.

Глава Евросовета подверг критике российский перечень недружественных стран

Рябков также подчеркнул, что со стороны США просьб об исключении их из списка не поступало.

Дипломат добавил, что для исключения из списка властям соответствующих стран необходимо проявить свою готовность к практических шагам в отношениях с Россией.

Для недружественных стран ограничат возможность найма россиян в качестве сотрудников дипмиссий. Чехия сможет заключать договоры не более чем с 19 работниками из числа граждан РФ, США - ни с одним,

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что включение Россией только двух стран в перечень недружественных государств свидетельствует о готовности Москвы к диалогу.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-американские ОтношенияЧерный СписокМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры