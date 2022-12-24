В МИД заявили, что Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину
Россия планирует сохранить объем прокачки нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.
Как напомнил замглавы МИД в интервью РИА Новости, ранее президент компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года. Украинская сторона связалась с «Транснефтью» для обсуждения транзита топлива.
«Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — сообщил Галузин.
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