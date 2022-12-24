В МИД заявили, что Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину

Россия планирует сохранить объем прокачки нефти через Украину по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Нефтяные качели: Китай обрушил цены, Украина зарабатывает на «Дружбе»

Как напомнил замглавы МИД в интервью РИА Новости, ранее президент компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года. Украинская сторона связалась с «Транснефтью» для обсуждения транзита топлива.

«Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — сообщил Галузин.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:МИД РФУкраинаНефтепровод
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры