В МИД заявили, что Россия сохранит объем прокачки нефти через Украину

Как напомнил замглавы МИД в интервью РИА Новости, ранее президент компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что в следующем году объем прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в Венгрию, Словакию и Чехию сохранится на уровне текущего года. Украинская сторона связалась с «Транснефтью» для обсуждения транзита топлива.

«Насколько нам известно, в ноябре в "Транснефти" подтвердили получение уведомления от "Укртранснафты" о повышении с 1 января 2023 года тарифов на прокачку нефти через трубопровод "Дружба", пролегающий по территории Украины», — сообщил Галузин.

