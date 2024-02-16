В МИД заявили, что Россия продолжает переговоры о безвизовом режиме
Статс-секретарь - замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российские власти продолжают переговоры об установлении безвизового режима с несколькими странами, сообщает ТАСС.
По его словам, эти процессы «в разной степени продвинулись», однако уточнять список государств дипломат отказался.
«Я сейчас не хотел бы конкретно озвучивать... Как только будут подписаны документы, мы сразу сообщим», - заключил Иванов.
Ранее в туристическом управлении Таиланда заявили, что намерены предложить правительству продлить безвизовый режим для граждан РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский футбольный фанат Косов вышел из французской тюрьмы по УДО
- Набиуллина допустила снижение ключевой ставки ЦБ во второй половине года
- В Бурятии школьник пришел в школу с оружием
- Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности
- Союз автостраховщиков готовит новые поправки к закону об ОСАГО
- Буданов: тяжелая ситуация на фронте из-за недостатка снарядов для ВСУ
- ЦБ: Нехватка работников остается главным препятствием для роста производства
- Курс доллара достиг уровня в 93 рубля
- В МИД заявили, что Россия продолжает переговоры о безвизовом режиме
- СК: Организована процессуальная проверка по факту смерти Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru