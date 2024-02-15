Индонезия согласилась на открытие консульства России на Бали

Индонезия согласилась на открытие российского консульства на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.

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«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — указали в дипмиссии.

Отмечается, что ведется согласование технических деталей.

Ранее Россия возобновила работу консульства в Судане после перевода ведомства в Порт-Судан на фоне военных действий, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:РоссияКонсульствоИндонезия

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