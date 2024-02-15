Индонезия согласилась на открытие консульства России на Бали
15 февраля 202409:37
Индонезия согласилась на открытие российского консульства на острове Бали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.
«Получено принципиальное согласие индонезийской стороны», — указали в дипмиссии.
Отмечается, что ведется согласование технических деталей.
Ранее Россия возобновила работу консульства в Судане после перевода ведомства в Порт-Судан на фоне военных действий, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Индонезия согласилась на открытие консульства России на Бали
- В Госдуму внесут законопроект о списании кредитов инвалидам СВО II группы
- ЦБ: Криптовалюты не рассматриваются как платежное средство в России
- В Мраморном море затонуло грузовое судно
- Депутат Хамзаев предложил запретить детям посещать точки продажи алкоголя
- СМИ: В портах США тысячи Porsche и Bentley заблокировали из-за китайской детали
- Движение по трем улицам в Москве перекрыли из-за пожара в здании «Известия холл»
- СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Львове
- Грузовой корабль «Прогресс МС-26» вышел на околоземную орбиту
- В Москве загорелось здание «Известия холл» на площади 1500 «квадратов»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru