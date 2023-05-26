В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на фоне ситуации на Украине

Как отметил дипломат, недруги Москвы «цинично спекулируют» и пытаются приписать РФ намерения использовать ядерное вооружение.

«Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — рассказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Между тем зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России придется нанести превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

