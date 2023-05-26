В МИД заявили, что Россия не намерена использовать ядерное оружие на фоне ситуации на Украине
Россия не намерена применять ядерное оружие в связи с конфликтом на Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Как отметил дипломат, недруги Москвы «цинично спекулируют» и пытаются приписать РФ намерения использовать ядерное вооружение.
«Никаких изменений в нашем подходе к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло», — рассказал Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
Между тем зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России придется нанести превентивный удар, если Украина получит ядерное оружие, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru