Пригожин выступил против возможного применения ядерного оружия на Украине
Руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выступил против возможного применения ядерного оружия на Украине, сообщает Telegram-канал Brief.
Он привел в качестве примера ссору соседей. «Ты можешь соседу разбить морду. Можешь разбить посуду. Всякое бывает. Но если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и ***** его по башке – то это уже такая себе ситуация, странная. Вот ядерная бомба – это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно либо ему ******** вставить, либо сознаться, что он тебе вставил», — сказал Пригожин.
Он призвал «не бегать с топором – ядерной бомбой», а доказывать свою правоту на поле боя.
Также глава «Вагнера» предложил ввести военное положение и начать новую мобилизацию.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил зависимость увеличения вероятности ядерного конфликта от количества вооружения, поставляемого Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru