В МИД заявили, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT
26 мая 202313:58
Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT, об этом говорят последние сигналы Запада. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Он добавил, что в случае, если этот и прочие вопросы не будут решены, то зерновая сделка будет отменена.
«Последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?» - сказал Вершинин.
Дипломат также отметил, что между странами существуют и другие системные проблемы, которые Москва обозначала «абсолютно честно и публично».
Ранее СМИ сообщили об отказе Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT/
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru