В МИД заявили, что Россельхозбанк могут не подключить к SWIFT

Он добавил, что в случае, если этот и прочие вопросы не будут решены, то зерновая сделка будет отменена.

«Последние сигналы, которые получают, и заявления, которые звучат от некоторых западных партнеров, говорят, что не будет такого переподключения. Тогда вообще о чем идет разговор?» - сказал Вершинин.

Дипломат также отметил, что между странами существуют и другие системные проблемы, которые Москва обозначала «абсолютно честно и публично».

Ранее СМИ сообщили об отказе Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT/

