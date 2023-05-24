Захарова: Россия против инициативы Украины по расширению зерновой сделки

Россия против расширения перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

Генсек ООН заявил о продолжении переговоров по зерновой сделке

«Речи быть не может», - подчеркнула дипломат.

По её словам, позиция Москвы по этому вопросу неоднократно доводилась до участников соглашения в ходе экспертных встреч.

Ранее, по данным СМИ, украинские власти готовы допустить транспортировку российского аммиака трубопроводом через свою территорию, при условии расширения прав Киева в рамках зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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