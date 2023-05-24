Захарова: Россия против инициативы Украины по расширению зерновой сделки

«Речи быть не может», - подчеркнула дипломат.

По её словам, позиция Москвы по этому вопросу неоднократно доводилась до участников соглашения в ходе экспертных встреч.

Ранее, по данным СМИ, украинские власти готовы допустить транспортировку российского аммиака трубопроводом через свою территорию, при условии расширения прав Киева в рамках зерновой сделки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

