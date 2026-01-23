В СПб увеличили единовременную выплату контрактникам до 3 миллионов рублей

Размер единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ, в Санкт-Петербурге увеличен до 3 милионов рублей. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте городской администрации.

Согласно данным властей, при подписании контракта военнослужащие получают 2,6 миллионов рублей из бюджета Петербурга и 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Кроме того, ежемесячная выплата в зоне СВО составляет от 210 тысяч рублей.