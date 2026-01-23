В СПб увеличили единовременную выплату контрактникам до 3 миллионов рублей
Размер единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на военную службу в Вооруженных силах РФ, в Санкт-Петербурге увеличен до 3 милионов рублей. Об этом следует из информации, опубликованной на сайте городской администрации.
Согласно данным властей, при подписании контракта военнослужащие получают 2,6 миллионов рублей из бюджета Петербурга и 400 тысяч рублей из федерального бюджета. Кроме того, ежемесячная выплата в зоне СВО составляет от 210 тысяч рублей.
В администрации города отмечают, что в Петербурге созданы условия для оформления контракта — во всех районах работают информационные пункты.
Также предусмотрены дополнительные региональные выплаты и действует расширенный перечень социальных гарантий и льгот для участников специальной военной операции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В СПб увеличили единовременную выплату контрактникам до 3 миллионов рублей
- СМИ: США рассматривают морскую блокаду Кубы
- Rendez-Vous отвергла обвинения в снижении зарплат после поездки в Куршевель
- Прокуратура Испании закрыла жалобу на Хулио Иглесиаса о домогательствах
- СМИ: В ОАЭ завершился первый день переговоров РФ, США и Украины
- Дрон атаковал автобус в Белгородской области, пятеро ранены
- «Отставание в 100 лет»: Чего не хватает России для лидерства в генетике
- Россиянам с 1 марта усложнят правила трудоустройства в Грузии
- СМИ: Переговоры в Абу-Даби идут в разных форматах, участники делятся на группы
- Зеленский рассказал о ходе переговоров России, США и Украины в ОАЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru