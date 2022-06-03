В МИД заявили, что рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского нет смысла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия благодарна всем, кто готов выступить в качестве посредника на переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.

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По её словам, в настоящий момент рассуждать о встрече российского и украинского лидеров бессмысленно.

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе... заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», - заключила она.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМИД РФМария Захарова
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