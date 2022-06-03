В МИД заявили, что рассуждать о возможности встречи Путина и Зеленского нет смысла

По её словам, в настоящий момент рассуждать о встрече российского и украинского лидеров бессмысленно.

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе... заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», - заключила она.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину вести переговоры, сообщает RT.

