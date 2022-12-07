В МИД заявили, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал
Попытки исключить Россию из Группы двадцати обречены на провал, считает замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом дипломат заявил в кулуарах «Примаковских чтений».
Ранее в США был опубликован согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета, в котором отмечается, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, напоминает RT.
Комментируя проект, Грушко указал, что линия Запада, которая сейчас направлена на изоляцию РФ, и попытки исключения Москвы из различных форматов провалились.
«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — цитирует РИА Новости замглавы МИД.
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