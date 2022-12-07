В МИД заявили, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал

Ранее в США был опубликован согласованный профильными комитетами конгресса проект оборонного бюджета, в котором отмечается, что Вашингтон будет добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе G20, напоминает RT.

Комментируя проект, Грушко указал, что линия Запада, которая сейчас направлена на изоляцию РФ, и попытки исключения Москвы из различных форматов провалились.

«Ничего в этом нового нет. Мы видели эти попытки накануне встречи на Бали - попытки провалились, и мировое большинство эти попытки не поддерживает. Мы серьезно относимся ко всему, что делают США, но эти попытки обречены на провал», — цитирует РИА Новости замглавы МИД.

