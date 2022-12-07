В проект оборонного бюджета США включили меры по исключению России из G20

Документ на сумму $858 млрд уже согласован профильными комитетами обеих палат конгресса, пишет Ura.ru.

«Проект предусматривает... исключение российских правительственных служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров», — цитирует документ РИА Новости.

Кроме того, проект «требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики».

В марте Вашингтон заявлял, что поддерживает исключение России из G20, однако США хотели бы проконсультироваться по этому вопросу с партнерами, напоминает телеканал «360».

