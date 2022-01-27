В МИД заявили, что диппредставительства РФ на Украине работают в штатном режиме
Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что дипломатические представительства РФ на Украине продолжают работать в штатном режиме, сообщает ТАСС.
По его словам, российские загранучреждения на Украине функционируют «несмотря на многочисленные провокации со стороны украинских властей и местных националистов».
Также он отметил, что в МИД РФ всегда разрабатываются планы по возможной эвакуации сотрудников.
«У нас на постоянной основе имеются планы, существует специальный департамент, при посольствах у нас существуют штабы постоянно действующие, которые тоже разрабатывают планы на случай любых сложных ситуаций», - подчеркнул Зайцев.
Ранее газета The Sydney Morning Herald сообщила, что Австралия начала эвакуацию семей дипломатов из Киева. Также стало известно, что Украину покинут некоторые сотрудники посольства США в Киеве и члены их семей, напоминает «Свободная пресса».
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