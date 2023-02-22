В МИД выразили озабоченность переносом ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
МИД России озабочен ситуацией с переносом ротации представителей мониторинговой миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте МИД.
Как напомнила дипломат, замена специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС была запланирована на 7 февраля, Минобороны РФ предоставило необходимые гарантии безопасности при передвижении экспертов. Однако в Департаменте ООН по вопросам охраны и безопасности предложили перенести ротацию на 10 февраля. Москва снова подтвердила готовность обеспечить безопасность и сопровождение миссии, но накануне выбранной даты в ООН заявили о переносе сроков. Кроме того, департамент по вопросам охраны и безопасности выдвинул дополнительные требования о необходимости разминировать территории в районе линии соприкосновения и изменить маршрут следования экспертов.
«В период с 7 по 18 февраля с.г. Департамент ООН ... трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Новые даты назначались за два-три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда ... экспертов требовало значительное время для комплексной подготовки с нашей стороны. Никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута следования миссии не предоставлялось», — указала Захарова.
По словам дипломата, в ООН предложили альтернативный маршрут, передвижение по которому сопровождалось бы серьезными рисками для жизни и здоровья сотрудников организации. Минобороны РФ направило департаменту ООН ноту, в которой выразило «непонимание и крайнюю тревогу». Российская сторона вновь обозначила готовность предоставить все гарантии при проведении ротации в течение двух-трех дней после 25 февраля во время движения по наиболее безопасному маршруту — через пункт пропуска «Васильевка».
«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН ... целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии агентства на ЗАЭС», — отметила Захарова.
Представитель МИД подчеркнула, что это играет на руку Киеву, который ранее обвинял Россию в блокировании ротации экспертов МАГАТЭ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Рябков сообщил, что посол США не запрашивала встречу в МИД после решения по ДСНВ
- Пригожин заявил, что его жалоба на «снарядный голод» не улучшила снабжение
- Советник Пушилина: Российские военные ведут бои вблизи центра Артемовска
- Пенсионерка в Москве сбросила жулику из окна 900 тысяч рублей
- Лавров: Россия и КНР готовы защищать интересы друг друга
- Ван И заявил, что КНР и Россия сохраняют приверженность многополярному миру
- Пушилин заявил, что ВСУ могут усилить обстрелы в праздничные дни
- Умер ведущий актер театра «Ленком» Борис Чунаев
- Госдума приняла закон о приостановке участия России в ДСНВ
- Снегоуборщик снёс памятник барону Штиглицу в Новом Петергофе. Видео
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru