В МИД выразили озабоченность переносом ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Как напомнила дипломат, замена специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС была запланирована на 7 февраля, Минобороны РФ предоставило необходимые гарантии безопасности при передвижении экспертов. Однако в Департаменте ООН по вопросам охраны и безопасности предложили перенести ротацию на 10 февраля. Москва снова подтвердила готовность обеспечить безопасность и сопровождение миссии, но накануне выбранной даты в ООН заявили о переносе сроков. Кроме того, департамент по вопросам охраны и безопасности выдвинул дополнительные требования о необходимости разминировать территории в районе линии соприкосновения и изменить маршрут следования экспертов.

«В период с 7 по 18 февраля с.г. Департамент ООН ... трижды без каких-либо внятных объяснений срывал ротацию специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС. Новые даты назначались за два-три дня, хотя обеспечение гарантированного безопасного заезда ... экспертов требовало значительное время для комплексной подготовки с нашей стороны. Никакой уточняющей информации о причинах изменения маршрута следования миссии не предоставлялось», — указала Захарова.

По словам дипломата, в ООН предложили альтернативный маршрут, передвижение по которому сопровождалось бы серьезными рисками для жизни и здоровья сотрудников организации. Минобороны РФ направило департаменту ООН ноту, в которой выразило «непонимание и крайнюю тревогу». Российская сторона вновь обозначила готовность предоставить все гарантии при проведении ротации в течение двух-трех дней после 25 февраля во время движения по наиболее безопасному маршруту — через пункт пропуска «Васильевка».

«Если замена специалистов МАГАТЭ не будет осуществлена и в этот раз, то будем считать действия Департамента ООН ... целенаправленной акцией по преднамеренному препятствованию работе миссии агентства на ЗАЭС», — отметила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что это играет на руку Киеву, который ранее обвинял Россию в блокировании ротации экспертов МАГАТЭ.

