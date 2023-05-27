В МИД выразили надежду на совершенствование сотрудничества с Турцией

Как отметил дипломат, Турция — крупная держава и влиятельный региональный игрок. В последние годы Анкара ведет независимую политику для обеспечения прежде всего своих национальных интересов.

«Такой принципиальный подход ... способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование», — рассказал Пилипсон в интервью РИА Новости.

Глава департамента МИД указал, что сотрудничество Москвы и Анкары в последние годы развивалось особенно динамично, товарооборот между странами в 2022 году составил более $62 млрд. При этом Пилипсон отметил, что на Западе пытаются разрушить эффективное взаимодействие двух государств.

«Однако уверен, что нам с турецкими коллегами удастся противостоять подрывным потугам враждебных сил», — заключил дипломат.

