В МИД выразили надежду на совершенствование сотрудничества с Турцией
Россия рассчитывает на дальнейшее совершенствование взаимовыгодного сотрудничества с Турцией. Об этом заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.
Как отметил дипломат, Турция — крупная держава и влиятельный региональный игрок. В последние годы Анкара ведет независимую политику для обеспечения прежде всего своих национальных интересов.
«Такой принципиальный подход ... способствует развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Безусловно, рассчитываем на его дальнейшее совершенствование», — рассказал Пилипсон в интервью РИА Новости.
Глава департамента МИД указал, что сотрудничество Москвы и Анкары в последние годы развивалось особенно динамично, товарооборот между странами в 2022 году составил более $62 млрд. При этом Пилипсон отметил, что на Западе пытаются разрушить эффективное взаимодействие двух государств.
«Однако уверен, что нам с турецкими коллегами удастся противостоять подрывным потугам враждебных сил», — заключил дипломат.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Посол Экваториальной Гвинеи предложил открыть прямое авиасообщение с Россией
- В МИД выразили надежду на совершенствование сотрудничества с Турцией
- Посольство: Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность
- СМИ: Украина запросила у ФРГ способные долететь до Москвы крылатые ракеты
- Рослесхоз предупредил о грядущем летнем пике природных пожаров
- СМИ: Корабль «Иван Хурс» атаковали западные дроны
- В Британии назвали российские ВВС и ВМФ угрозой для Лондона и НАТО
- Российские военные сорвали прорыв через фронт диверсионной группы ВСУ
- Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Тонга
- В МИД заявили, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru