В МИД Венгрии заявили, что ЕС не обсуждает новые антироссийские санкции

Отмечается, что соответствующий вопрос был задан Сийярто в ходе 13-ого Международного форума «Атомэкспо-2024», проходящего в Сочи на территории «Сириуса» 25-26 марта.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия никогда не поддержала бы западные санкции против российской атомной энергетики. По его словам, Будапешт желает быть «мостом» для сотрудничества России и других государств в области атомной энергии.

Ранее Сийярто заявил, что отправку войск западных стран на Украину нельзя полностью исключить, потому что европейские лидеры часто меняют позиции.

