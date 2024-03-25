В МИД Венгрии заявили, что ЕС не обсуждает новые антироссийские санкции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз пока не обсуждает новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

ЕС вернется к использованию атомной энергии из-за конфликта на Украине

Отмечается, что соответствующий вопрос был задан Сийярто в ходе 13-ого Международного форума «Атомэкспо-2024», проходящего в Сочи на территории «Сириуса» 25-26 марта.

Сийярто также подчеркнул, что Венгрия никогда не поддержала бы западные санкции против российской атомной энергетики. По его словам, Будапешт желает быть «мостом» для сотрудничества России и других государств в области атомной энергии.

Ранее Сийярто заявил, что отправку войск западных стран на Украину нельзя полностью исключить, потому что европейские лидеры часто меняют позиции.

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ФОТО: РИА Новости
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