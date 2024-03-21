ЕС вернется к использованию атомной энергии из-за конфликта на Украине
Евросоюз вновь перейдет на широкое потребление атомной энергии в целях достижения энергетического суверенитета. Такое решение обусловлено вызванным конфликтом на Украине кризисом. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщило агентство ТАСС.
Соответствующее заявление Мишель сделал на открытии саммита по атомной энергетике в Брюсселе.
Отмечается, что, говоря о проблемах ЕС в энергетической сфере, Мишель не остановился на факторе санкций против России и ограничении импорта российских энергоресурсов.
Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласились еще на один год продлить требования о добровольном снижении потребления газа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Леонид Агутин анонсировал выход нового альбома
- ЕС вернется к использованию атомной энергии из-за конфликта на Украине
- ФАС оштрафовала топливные компании на 110 миллионов рублей
- Путин поблагодарил всех проголосовавших на выборах
- ВС РФ освободили населенный пункт Тоненькое в ДНР
- Сериал «Король и Шут» продолжится полнометражным фильмом
- Группа VK приобрела 25% акций цифрового банка «Точка»
- СМИ: Журналиста Леонида Млечина госпитализировали с коронавирусом
- Вице-адмирал Кабанцов назначен врио командующего Северным флотом
- СМИ: В Москве госпитализировали экс-продюсера Алсу Валерия Белоцерковского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru