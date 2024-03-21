ЕС вернется к использованию атомной энергии из-за конфликта на Украине

Соответствующее заявление Мишель сделал на открытии саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

Отмечается, что, говоря о проблемах ЕС в энергетической сфере, Мишель не остановился на факторе санкций против России и ограничении импорта российских энергоресурсов.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласились еще на один год продлить требования о добровольном снижении потребления газа.

