ЕС вернется к использованию атомной энергии из-за конфликта на Украине

Евросоюз вновь перейдет на широкое потребление атомной энергии в целях достижения энергетического суверенитета. Такое решение обусловлено вызванным конфликтом на Украине кризисом. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, сообщило агентство ТАСС.

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Соответствующее заявление Мишель сделал на открытии саммита по атомной энергетике в Брюсселе.

Отмечается, что, говоря о проблемах ЕС в энергетической сфере, Мишель не остановился на факторе санкций против России и ограничении импорта российских энергоресурсов.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза согласились еще на один год продлить требования о добровольном снижении потребления газа.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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