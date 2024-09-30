В МИД Венгрии пообещали поддержать любые мирные инициативы по Украине
30 сентября 202417:48
Венгрия выступит с поддержкой любых международных инициатив по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает Telex.
Политик подчеркнул, что завершить противостояние Москвы и Киева нужно исключительно путем дипломатии и переговоров.
Ранее Сийярто заявил, что санкции Запада против Москвы совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по России.
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- В МИД Венгрии пообещали поддержать любые мирные инициативы по Украине
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru