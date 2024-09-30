В МИД Венгрии пообещали поддержать любые мирные инициативы по Украине

Венгрия выступит с поддержкой любых международных инициатив по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает Telex.

Сийярто объяснил, почему Украине не разрешили удары вглубь России

Политик подчеркнул, что завершить противостояние Москвы и Киева нужно исключительно путем дипломатии и переговоров.

Ранее Сийярто заявил, что санкции Запада против Москвы совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по России.

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ФОТО: РИА Новости
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