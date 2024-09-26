В Венгрии заявили о бессмысленности санкций против России

Санкции Запада против Москвы совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по РФ, сообщил в ходе Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто объяснил, почему Украине не разрешили удары вглубь России

По словам министра, ограничительные меры наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем российской экономике, из-за чего западные страны вынуждены их обходить. «Эти санкции также не имеют никакого смысла», — указал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Западу нужно признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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