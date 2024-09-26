В Венгрии заявили о бессмысленности санкций против России
26 сентября 202406:16
Санкции Запада против Москвы совершенно бесполезны и сильнее бьют по Европе, чем по РФ, сообщил в ходе Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По словам министра, ограничительные меры наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем российской экономике, из-за чего западные страны вынуждены их обходить. «Эти санкции также не имеют никакого смысла», — указал дипломат.
Ранее Сийярто заявил, что Западу нужно признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Венгрии заявили о бессмысленности санкций против России
- Байден во время выступления на ГА ООН забыл, где находится
- СМИ: Пентагон призывал начать поставки фосфорных снарядов Киеву
- Посол РФ в Германии: Версия о подрыве Nord Stream ныряльщиками — развлечение
- Глава МИД КНР отказался слушать Зеленского в ООН
- Маск задался вопросом, не вмешался ли Зеленский в выборы в США
- СМИ: Администрация Байдена обнаружила «переупаковку» в «мирном плане» Зеленского
- В США из-за Зеленского начали расследование против администрации Байдена
- СМИ: Дуров зарабатывает один дирхам в год
- СМИ: Журналистка France24 незаконно побывала в Курской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru