В Венгрии заявили о бессмысленности санкций против России

По словам министра, ограничительные меры наносят европейским экономикам намного больше ущерба, чем российской экономике, из-за чего западные страны вынуждены их обходить. «Эти санкции также не имеют никакого смысла», — указал дипломат.

Ранее Сийярто заявил, что Западу нужно признать, что поставки оружия Киеву не приблизили мир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

