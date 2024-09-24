Сийярто объяснил, почему Украине не разрешили удары вглубь России

По его словам, сегодня все надеются, что переходить эту красную линию не будут. Сийярто также добавил, что у текущего военного конфликта нет решения на поле боя, найти его можно лишь в рамках мирных переговоров.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных вооружений Запада по территории России.

Как заявлял президент России Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможное прямое участие в украинском конфликте, что изменит его характер. Россия, по его словам, будет вынуждена реагировать на новые угрозы, передает «Радиоточка НСН».

