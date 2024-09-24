Сийярто объяснил, почему Украине не разрешили удары вглубь России
Киев до сих пор не получил разрешение на удары западным оружием вглубь территории России, поскольку среди европейских стран есть «пара здравомыслящих», сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто телеканалу М1.
По его словам, сегодня все надеются, что переходить эту красную линию не будут. Сийярто также добавил, что у текущего военного конфликта нет решения на поле боя, найти его можно лишь в рамках мирных переговоров.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден после встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне вряд ли объявит о снятии ограничений на использование Киевом дальнобойных вооружений Запада по территории России.
Как заявлял президент России Владимир Путин, страны НАТО обсуждают не только передачу Киеву дальнобойных вооружений, но и возможное прямое участие в украинском конфликте, что изменит его характер. Россия, по его словам, будет вынуждена реагировать на новые угрозы, передает «Радиоточка НСН».
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