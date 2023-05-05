Дания вместе с Германией передадут Украине 80 танков Leopard 1

Дания вместе с Германией направит Украине 80 танков Leopard 1. Такую цифру поставок бронетехники назвал исполняющий обязанности министра обороны скандинавского королевства Троелс Лунд Поульсен.

По его оценке, такую партию танков для Киева можно назвать как «очень крупную». Свое заявление и.о. оборонного ведомства Дании сделал в эфире телеканалу TV2. Сроки поставок Поульсен не уточнил.

Как отмечает RT, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала непростым вопрос возможного предоставления Украине истребителей F-16, однако тема обсуждается.

По сообщению Telegram-канала «Радиоточка НСН», до этого Греция отказалась поставлять Украине более современные танки Leopard 2A6.

