Украинцы требуют от Зеленского возобновить переговоры с Россией
Петиция о возобновлении мирных переговоров с Россией набрала на Украине больше 30 тысяч голосов на сайте президента Владимира Зеленского. Теперь он должен рассмотреть петицию, сообщают «Известия».
В петиции украинского лидера просят прийти к мирному согласию с Россией, для того чтобы не увеличивалось количество жертв мирного населения среди украинцев.
«Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас – чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», - говорится в обращении.
Для того, чтобы петиция была направлена на рассмотрение президенту Украины она должна набрать минимум 25 тысяч голосов.
Ранее сообщалось, что Зеленский не поддержал петицию об отмене запрета на выезд с Украины для мужчин. В документе отмечалось, что многие украинцы — единственные кормильцы в своих семьях, и из-за запрета на выезд не могут отправиться на работу за границу.
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