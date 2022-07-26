Украинцы требуют от Зеленского возобновить переговоры с Россией

«Рано или поздно вы будете договариваться, это все понимают. Лучше это сделать сейчас – чем дольше мы воюем, тем больше смертей наших украинцев, наших детей», - говорится в обращении.

Для того, чтобы петиция была направлена на рассмотрение президенту Украины она должна набрать минимум 25 тысяч голосов.

Ранее сообщалось, что Зеленский не поддержал петицию об отмене запрета на выезд с Украины для мужчин. В документе отмечалось, что многие украинцы — единственные кормильцы в своих семьях, и из-за запрета на выезд не могут отправиться на работу за границу.



