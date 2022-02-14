В МИД Украины ответили на слова посла страны о членстве в НАТО

Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о возможном отказе Киева от членства в НАТО вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Украинский посол заявил о возможном отказе страны от вступления в НАТО

Ранее Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в Североатлантический альянс, чтобы избежать войны с Россией, напоминает РИА ФАН.

Как отметил Николенко, Киев готов к любым форматы диалогов со странами и международными организациями ради мира и сохранения жизней граждан.

«В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — указал пресс-секретарь МИД.

Кроме того, Николенко подчеркнул, что никакие решения не могут быть приняты вопреки конституции Украины, сообщает телеканал «360».

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
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