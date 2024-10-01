В МИД Украины опровергли обсуждение уступок для разрешения конфликта
Глава МИД Украины Андрей Сибига не обсуждал с западными коллегами возможные уступки со стороны Киева для урегулирования конфликта с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь украинского ведомства Георгий Тихий.
По его словам, информация Financial Times о том, что Сибига якобы обсуждал возможные компромисы, в том числе возможность территориальных уступок, является «попросту неправдивой».
«Я присутствовал на каждой встрече министра в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», - подчеркнул Тихий.
Ранее украинские социологи выяснили, что около 7% населения Украины готовы участвовать в вооруженном протесте, если страна пойдет на территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru