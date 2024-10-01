В МИД Украины опровергли обсуждение уступок для разрешения конфликта

По его словам, информация Financial Times о том, что Сибига якобы обсуждал возможные компромисы, в том числе возможность территориальных уступок, является «попросту неправдивой».

«Я присутствовал на каждой встрече министра в Нью-Йорке, и ни на одной из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы», - подчеркнул Тихий.

Ранее украинские социологи выяснили, что около 7% населения Украины готовы участвовать в вооруженном протесте, если страна пойдет на территориальные уступки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».