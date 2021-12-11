В МИД Украины назвали главную цель Киева по Донбассу

«Мир через силу» является целью Украины в Донбассе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своей статье для издания Foreign Affairs.

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«В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО», — пишет Кулеба.

Украинский министр отмечает, что Вашингтону и европейским союзникам необходимо «активизировать усилия по сдерживанию России». По словам Кулебы, Украина и партнеры уже разрабатывают «всеобъемлющий план сдерживания».

Так, первый компонент стратегии — передача Москве четких сигналов о том, что Украина — «часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются».

Вторая часть плана содержит информацию о возможных последствиях: отмечается, что Запад намерен ввести «жесткие санкции» против РФ в случае вторжения на Украину.

«Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине», — написал Кулеба.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:РоссияДонбассМИДУкраина
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