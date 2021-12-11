В МИД Украины назвали главную цель Киева по Донбассу
«Мир через силу» является целью Украины в Донбассе. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в своей статье для издания Foreign Affairs.
«В данный момент Соединенные Штаты и их европейские союзники должны поговорить с [президентом РФ Владимиром] Путиным, чтобы выиграть время, одновременно укрепляя Украину до такой степени, что у России просто не будет реальной военной возможности для вторжения в нее. В этот момент будет возможно достичь справедливого мирного урегулирования на Донбассе и, наконец, привести Украину в ЕС и НАТО», — пишет Кулеба.
Украинский министр отмечает, что Вашингтону и европейским союзникам необходимо «активизировать усилия по сдерживанию России». По словам Кулебы, Украина и партнеры уже разрабатывают «всеобъемлющий план сдерживания».
Так, первый компонент стратегии — передача Москве четких сигналов о том, что Украина — «часть Запада и будущий член ЕС и НАТО, и что суверенитет и территориальная целостность Украины не обсуждаются».
Вторая часть плана содержит информацию о возможных последствиях: отмечается, что Запад намерен ввести «жесткие санкции» против РФ в случае вторжения на Украину.
«Третья и финальная часть плана — увеличение военной помощи Украине», — написал Кулеба.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+30 873 / сут.
Умерли
287 тыс.+1 176 / сут.
Выздоровели
8,7 млн+35 657 / сут.
- В МИД Украины назвали главную цель Киева по Донбассу
- Большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» зашел на Филиппины
- В Иркутске около 200 человек эвакуировали из-за пожара в торговом центре
- Кардиолог перечислил появляющиеся за час до инфаркта симптомы
- Гинцбург: Россияне с омикрон-штаммом были вакцинированы от COVID-19
- СМИ: Камеры на дорогах будут штрафовать за опасное вождение автоматически
- СМИ: В Сингапуре одобрили вакцинацию детей 5-11 лет вакциной Pfizer
- Сирия получила более четырех тонн гуманитарной помощи из России
- В Британии призвали страны Большой семерки бороться с «подрывающими свободу агрессорами»
- Три человека пострадали при обрушении на железном руднике в Кемеровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru