Медведчук: Зеленский не воспользовался окном возможностей для урегулирования в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский за годы на посту главы государства не воспользовался окном возможностей для урегулирования конфликта в Донбассе, однако оно остается открытым. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук в интервью телеканалу UkrLife.
Политик напомнил, что два года назад говорил об этом «окне возможностей».
«Очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, <…> он [Зеленский] мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений», — подчеркнул Медведчук.
Глава политсовета ОПЗЖ назвал «попыткой в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе» переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также беседу Байдена и Зеленского. Однако Медведчук усомнился, что переговоры смогут пробудить политическую волю Киева, направленную на выполнение минских соглашений.
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