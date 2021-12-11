Медведчук: Зеленский не воспользовался окном возможностей для урегулирования в Донбассе

Политик напомнил, что два года назад говорил об этом «окне возможностей».

«Очень важно, что оно было открытым именно все эти два года, <…> он [Зеленский] мог сделать очень многое, существенное и эффективное, которое бы в своей совокупности привело к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений», — подчеркнул Медведчук.

Глава политсовета ОПЗЖ назвал «попыткой в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе» переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, а также беседу Байдена и Зеленского. Однако Медведчук усомнился, что переговоры смогут пробудить политическую волю Киева, направленную на выполнение минских соглашений.

