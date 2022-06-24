В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»

Предметом обсуждения на переговорах Украины с Россией может стать отказ Киева от границ образца 1991 года. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с итальянской Corriere Della Sera.

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Как отметил министр, отвечая на вопрос о возможном обсуждении «границ до 24 февраля», сегодня «каждый пункт может быть предметом диалога», пишет RT.

Кроме того, Кулеба заявил, что предложение о проведении встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе. По словам министр, именно лидеры стран должны обсуждать конкретные способы достижения мира.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:МИД УкраиныПереговорыРоссия
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