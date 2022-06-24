В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»

Как отметил министр, отвечая на вопрос о возможном обсуждении «границ до 24 февраля», сегодня «каждый пункт может быть предметом диалога», пишет RT.

Кроме того, Кулеба заявил, что предложение о проведении встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе. По словам министр, именно лидеры стран должны обсуждать конкретные способы достижения мира.

