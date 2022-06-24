В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»
Предметом обсуждения на переговорах Украины с Россией может стать отказ Киева от границ образца 1991 года. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в беседе с итальянской Corriere Della Sera.
Как отметил министр, отвечая на вопрос о возможном обсуждении «границ до 24 февраля», сегодня «каждый пункт может быть предметом диалога», пишет RT.
Кроме того, Кулеба заявил, что предложение о проведении встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина остается в силе. По словам министр, именно лидеры стран должны обсуждать конкретные способы достижения мира.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 154 / сут.
Умерли
381 тыс.+65 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 225 / сут.
- Песков назвал абсурдной резолюцию ПАСЕ по MH17
- В Кремле отреагировали на возможность национализации участка «Северного потока-2» в ФРГ
- Российская армия сбила два украинских Су-25 и пять беспилотников
- СМИ: В Германии захотели национализировать часть «Северного потока-2»
- Минобороны: Украинская группировка в районе Горского и Золотого полностью блокирована
- В Госдуме предложили переименовать День окончания Второй мировой в День Победы над Японией
- В МИД Украины допустили обсуждение с Россией границ «до 24 февраля»
- В Германии допустили остановку работы ряда отраслей из-за нехватки газа
- Власти Херсона подтвердили гибель местного чиновника в результате теракта
- Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили до 8 июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru