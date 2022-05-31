В МИД Турции рассказали о желании Зеленского встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган: Турция продолжит посредничество в переговорах РФ и Украины

«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», — рассказал министр агентству Anadolu.

Чавушоглу добавил, что Турция «продолжает свои стремления».

Ранее Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу делегаций России, Украины и ООН, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:ТурцияВладимир ПутинВладимир Зеленский
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