В МИД Турции рассказали о желании Зеленского встретиться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным», — рассказал министр агентству Anadolu.
Чавушоглу добавил, что Турция «продолжает свои стремления».
Ранее Эрдоган предложил Путину провести в Стамбуле встречу делегаций России, Украины и ООН, напоминает «Свободная пресса».
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