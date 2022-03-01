В МИД Сирии назвали Зеленского пешкой Запада

Также он отметил, что наличие России и Китая в Совбезе ООН позволяет сдерживать вооруженные конфликты в мире.

Ранее Башар Джаафари также заявил, что спецслужбы США при необходимости могут перебросить на Украину боевиков радикальных группировок, которые являются террористическими организациями и запрещены в России.



