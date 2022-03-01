В МИД Сирии назвали Зеленского пешкой Запада

Запад использует украинского президента в своих интересах, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, передают РИА Новости.

По его мнению, Владимира Зеленского на Западе используют как пешку для достижения своих собственных целей.

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Также он отметил, что наличие России и Китая в Совбезе ООН позволяет сдерживать вооруженные конфликты в мире.

Ранее Башар Джаафари также заявил, что спецслужбы США при необходимости могут перебросить на Украину боевиков радикальных группировок, которые являются террористическими организациями и запрещены в России.


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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СШАВладимир ЗеленскийУкраинаСирия
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