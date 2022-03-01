В МИД Сирии назвали Зеленского пешкой Запада
Запад использует украинского президента в своих интересах, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари, передают РИА Новости.
По его мнению, Владимира Зеленского на Западе используют как пешку для достижения своих собственных целей.
Также он отметил, что наличие России и Китая в Совбезе ООН позволяет сдерживать вооруженные конфликты в мире.
Ранее Башар Джаафари также заявил, что спецслужбы США при необходимости могут перебросить на Украину боевиков радикальных группировок, которые являются террористическими организациями и запрещены в России.
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