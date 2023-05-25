В МИД Швеции выразили сожаление из-за высылки дипломатов из России
МИД Швеции прокомментировал решение России о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства в Гетеборге. Об этом сообщает РИА Новости.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия РФ вызывают большое сожаление.
Ранее Россия объявила пять шведских дипломатов персонами нон грата, отозвала согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге, а также анонсировала закрытие генконсульства РФ в Гетеборге с 1 сентября. Москва предприняла ответные меры на высылку Стокгольмом пяти дипломатов РФ, которые якобы вели «несовместимую с дипломатическим статусом» деятельность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru