В МИД Швеции выразили сожаление из-за высылки дипломатов из России

МИД Швеции прокомментировал решение России о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства в Гетеборге. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия объявила о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства Швеции

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия РФ вызывают большое сожаление.

Ранее Россия объявила пять шведских дипломатов персонами нон грата, отозвала согласие на деятельность генконсульства Швеции в Санкт-Петербурге, а также анонсировала закрытие генконсульства РФ в Гетеборге с 1 сентября. Москва предприняла ответные меры на высылку Стокгольмом пяти дипломатов РФ, которые якобы вели «несовместимую с дипломатическим статусом» деятельность.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:РоссияДипломатыМИДШвеция

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