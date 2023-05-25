Россия объявила о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства Швеции

Россия с 1 сентября прекратит работу генконсульства в шведском Гётеборге. Об этом сообщил МИД РФ. Также ведомство объявило, что отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге.

В качестве ответной меры пятеро шведских дипломатов объявлены persona non grata и должны покинуть территорию России. Сделать это они обязаны в те же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских дипломатических сотрудников, говорится в сообщении МИДа.