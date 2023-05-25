Россия объявила о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства Швеции

Россия с 1 сентября прекратит работу генконсульства в шведском Гётеборге. Об этом сообщил МИД РФ. Также ведомство объявило, что отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге.

В качестве ответной меры пятеро шведских дипломатов объявлены persona non grata и должны покинуть территорию России. Сделать это они обязаны в те же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских дипломатических сотрудников, говорится в сообщении МИДа.

Швеция объявила о высылке пятерых российских дипломатов

В четверг, 25 мая, в МИД РФ была вызвана посол Швеции в России, которой было сообщено о принятых решениях. Дипломаты объяснили меры «проводимой Швецией конфронтационного курса в отношении России». Кроме того, ведомство посчитало «усугублением ситуации в двусторонних отношениях» высылку 25 апреля пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции.

26 апреля десять дипломатов из посольства Норвегии в России были объявлены персонами нон грата в ответ на высылку российских представителей из Осло, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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