Россия объявила о высылке шведских дипломатов и закрытии генконсульства Швеции
Россия с 1 сентября прекратит работу генконсульства в шведском Гётеборге. Об этом сообщил МИД РФ. Также ведомство объявило, что отзывает согласие на деятельность шведского генконсульства в Петербурге.
В качестве ответной меры пятеро шведских дипломатов объявлены persona non grata и должны покинуть территорию России. Сделать это они обязаны в те же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских дипломатических сотрудников, говорится в сообщении МИДа.
В четверг, 25 мая, в МИД РФ была вызвана посол Швеции в России, которой было сообщено о принятых решениях. Дипломаты объяснили меры «проводимой Швецией конфронтационного курса в отношении России». Кроме того, ведомство посчитало «усугублением ситуации в двусторонних отношениях» высылку 25 апреля пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции.
26 апреля десять дипломатов из посольства Норвегии в России были объявлены персонами нон грата в ответ на высылку российских представителей из Осло, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru