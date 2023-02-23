В МИД Швейцарии заявили о переговорах в Женеве по ситуации на Украине

По его словам, город принимает делегатов в обстановке «максимальной осмотрительности», однако переговоры ведутся «не на самом высоком уровне».

Отвечая на вопрос об услугах, которые может предложить Швейцария в сфере дипломатии, он напомнил, что Киев уже обращался к стране с просьбой представлять её интересы в России, однако в Москве ответили отказом.

«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны - как Россия, так и Украина», - заключил Кассис.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что в рамках мирных переговоров с Киевом Москва готова обсудить отказ от запрета всего русского, в том числе российской культуры и выдавливания русских людей с Украины, сообщает RT.

