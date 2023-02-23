В МИД Швейцарии заявили о переговорах в Женеве по ситуации на Украине
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps заявил, что в Женеве проходят переговоры по ситуации на Украине.
По его словам, город принимает делегатов в обстановке «максимальной осмотрительности», однако переговоры ведутся «не на самом высоком уровне».
Отвечая на вопрос об услугах, которые может предложить Швейцария в сфере дипломатии, он напомнил, что Киев уже обращался к стране с просьбой представлять её интересы в России, однако в Москве ответили отказом.
«Мы всегда предлагаем наши добрые услуги, однако вопрос состоит в том, чтобы знать, что с этим сделают обе стороны - как Россия, так и Украина», - заключил Кассис.
Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что в рамках мирных переговоров с Киевом Москва готова обсудить отказ от запрета всего русского, в том числе российской культуры и выдавливания русских людей с Украины, сообщает RT.
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