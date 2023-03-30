В МИД России заявили, что вопрос об обмене журналиста WSJ преждевременен

Вопрос об обмене репортера издания американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого задержали за шпионаж сотрудники ФСБ в Екатеринбурге, ставить рано. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

WSJ выразила обеспокоенность из-за задержания своего корреспондента в России

По его словам, ставить вопрос в подобной плоскости вовсе не нужно, поскольку обмены, состоявшиеся в прошлом, касались тех, кто уже отбывал наказание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деятельность Гершковича в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике.

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