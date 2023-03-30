Захарова утверждает, что деятельность сотрудника WSJ в Екатеринбурге не имела отношения к журналистике

Деятельность сотрудника американского издания The Wall Street Journal (WSJ), задержанного в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, не имеет отношения к журналистике. Это утверждает в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, «это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой».

WSJ выразила обеспокоенность из-за задержания своего корреспондента в России

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Эвана Гершковича. Как утверждает спецслужба, он «осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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