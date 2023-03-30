WSJ выразила обеспокоенность из-за задержания своего корреспондента в России

Американская газета The Wall Street Journal выразила обеспокоенность в связи с задержанием своего корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.

Корреспондента Wall Street Journal задержали в Екатеринбурге за шпионаж

Ранее Гершковича задержали в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист собирал секретную информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Против корреспондента возбудили уголовное дело о шпионаже.

«Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — указано в заявлении.

Газета подчеркнула, что корреспондент работает в ее московском бюро и освещает события в России.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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