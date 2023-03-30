WSJ выразила обеспокоенность из-за задержания своего корреспондента в России
Американская газета The Wall Street Journal выразила обеспокоенность в связи с задержанием своего корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Соответствующее заявление опубликовано на сайте издания.
Ранее Гершковича задержали в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист собирал секретную информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Против корреспондента возбудили уголовное дело о шпионаже.
«Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — указано в заявлении.
Газета подчеркнула, что корреспондент работает в ее московском бюро и освещает события в России.
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