WSJ выразила обеспокоенность из-за задержания своего корреспондента в России

Ранее Гершковича задержали в Екатеринбурге. По данным ФСБ, журналист собирал секретную информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса РФ. Против корреспондента возбудили уголовное дело о шпионаже.

«Wall Street Journal выражает глубокую обеспокоенность за безопасность господина Гершковича», — указано в заявлении.

Газета подчеркнула, что корреспондент работает в ее московском бюро и освещает события в России.

