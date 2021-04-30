В МИД России заподозрили американское посольство в неумении работать
В МИД РФ заподозрили американские консульства в неумении работать на фоне заявлений посольства США в Москве о том, что оно почти полностью прекратит оказывать консульские услуги из-за запрета нанимать россиян.
Подобное заявление в ведомстве посчитали проявлением архаичности и неэффективности работы американских консульских и дипслужб.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, несмотря на введенные российские меры, Вашингтону ничего не мешает доукомплектовать посольство в Москве. Без 400 нанятых в Москве россиян в посольстве останутся 280 аккредитованных американцев. Квота для дипмиссии составляет 455 человек.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в последний год единицы россиян смогли получить неиммиграционные визы. Комментируя решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы представитель Кремля отметил, что, по сути, ситуация от этого никак не изменится.
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