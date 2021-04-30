В МИД России заподозрили американское посольство в неумении работать

В МИД РФ заподозрили американские консульства в неумении работать на фоне заявлений посольства США в Москве о том, что оно почти полностью прекратит оказывать консульские услуги из-за запрета нанимать россиян.

Подобное заявление в ведомстве посчитали проявлением архаичности и неэффективности работы американских консульских и дипслужб.