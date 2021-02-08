В МИД России рассказали о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе

В МИД России отметили, что «с удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве».

Министерство предполагает, что такие высказывания Боррель сделал, поскольку в Брюсселе ему могли объяснить, как следует «расставить акценты».

Боррель сообщил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить санкции против России, написал он в своем блоге.

«Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — заявил Боррель по итогам своего визита в Москву.

