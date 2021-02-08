Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против Москвы

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить санкции против России, написал он в своем блоге.

«Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — заявил Боррель по итогам своего визита в Москву.

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5 февраля в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавовым глава евродипломатии сообщил, что пока новых предложений по антироссийским санкциям от стран — членов Евросоюза не поступало.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что возможные санкции ЕС по Навальному - это внутреннее дело союза, сообщает РИА Новости,

По словам Лаврова, в РФ привыкли, что ЕС часто прибегает к односторонним рестрикциям без законных оснований.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСЕвросоюз
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