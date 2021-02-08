Боррель не исключил введение ЕС новых санкций против Москвы

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что 22 февраля в ходе встречи глав МИД ЕС могут расширить санкции против России, написал он в своем блоге.

«Как обычно, государства должны принимать решение о дальнейших действиях, и да, они могут включать санкции», — заявил Боррель по итогам своего визита в Москву.