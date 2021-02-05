Жозеп Боррель не обращался за разрешением посетить Навального в СИЗО

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не просил разрешения посетить осужденного Алексея Навального в СИЗО 99/1 "Матросская Тишина". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

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По данным суда, по состоянию на вечер 5 февраля дипломат не обращался в суд. Московские суды, которые могут выдать разрешение на визит, не работают в выходные дни. Кроме того, по данным агентства, Боррель в субботу планирует завершить визит в Россию.

Жозеп Боррель прилетел в Москву на переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова передала ТАСС, что решение о встрече Навального с Боррелем могло быть принято Симоновским районным судом на общих основаниях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСИЗОАлексей Навальный
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