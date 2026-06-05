В МИД России рассказали, что подходы Украины к переговорам ужесточились с 2022 года
Подходы Украины к переговорам с Россией ужесточились в сравнении с 2022 годом, заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин. Об этом он рассказал в интервью «Ленте.ру».
По словам дипломата, в 2025 году в рамках возобновившихся переговоров в Стамбуле представители Киева были настроены обсуждать «только гуманитарные проблемы». При этом в 2022-м украинская сторона была в большей степени готова к компромиссам.
Как отметил Галузин, ранее Киев сам предлагал к обсуждению принципиальные для Москвы моменты, в том числе постоянный нейтралитет, безъядерный статус Украины и ее отказ от членства в НАТО. Однако позже украинская делегация предпочла вынести политические вопросы за скобки.
Между тем президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил приступить к прямым переговорам.
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