В МИД России пообещали ответить на санкции Евросоюза

Россия ответит на новые ограничительные меры Евросоюза, заявила на брифинге официальный представитель МИД страны Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

ЕС ввел санкции против вице-премьера Чечни за нарушение прав человека

«Предпринятые очередные недружественные шаги ЕС в отношении России, как обычно это и бывает, не останутся без соразмерного ответа», — отметила дипломат.

ЕС 22 марта из-за нарушения прав человека ввел санкции против 11 физлиц из Китая, Ливии и России. Ограничения коснулись вице-премьера Чечни Абузайда Висмурадова и бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева. Чиновников обвинили в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, 2 марта ЕС ввел санкции против ряда российских официальных лиц из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

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ФОТО: РИА Новости
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