ЕС ввел санкции против вице-премьера Чечни за нарушение прав человека
Евросоюз ввел санкции в отношении 11 физических лиц и четырех организаций из-за нарушения прав человека. В санкционный список попали два чиновника из Чечни: вице-премьер Абузайда Висмурадова и экс-начальник полиции города Аргун Аюба Катаева, сообщает журнал ЕС.
Евросоюз обвинил граждан России в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что Висмурадов «лично курирует массовые и систематические преследования». ЕС также обвинил Катаева в «серьезных нарушениях прав человека в России, включая пытки».
Под санкции попали еще 9 физических лиц из Китая и Ливии. Принятые Евросоюзом меры предполагают запрет на въезд в ЕС и заморозку любых личных активов попавших под санкции внутри содружества.
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