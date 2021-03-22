ЕС ввел санкции против вице-премьера Чечни за нарушение прав человека

Евросоюз ввел санкции в отношении 11 физических лиц и четырех организаций из-за нарушения прав человека. В санкционный список попали два чиновника из Чечни: вице-премьер Абузайда Висмурадова и экс-начальник полиции города Аргун Аюба Катаева, сообщает журнал ЕС.

Евросоюз обвинил граждан России в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества. Отмечается, что Висмурадов «лично курирует массовые и систематические преследования». ЕС также обвинил Катаева в «серьезных нарушениях прав человека в России, включая пытки».