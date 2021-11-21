В МИД России подтвердили «основательную подготовку» встречи Путина и Байдена

Министерство иностранных дел России ведет «основательную подготовку» взаимодействия глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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«Для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — заявил замминистра.

По данным Рябкова, «повестка дня огромна».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается, сообщает РИА Новости. Ее дата пока не определена.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:КремльДжо БайденВладимир Путин
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