В МИД России подтвердили «основательную подготовку» встречи Путина и Байдена
Министерство иностранных дел России ведет «основательную подготовку» взаимодействия глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Для того, чтобы контакт состоялся, требуется его основательная подготовка, чем мы и занимаемся», — заявил замминистра.
По данным Рябкова, «повестка дня огромна».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается, сообщает РИА Новости. Ее дата пока не определена.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,3 млн+37 120 / сут.
Умерли
263 тыс.+1 254 / сут.
Выздоровели
8,0 млн+36 172 / сут.
- В МИД России подтвердили «основательную подготовку» встречи Путина и Байдена
- Если нет войны, ее надо придумать. Вашингтон провоцирует Киев на агрессию против Москвы
- Кремль не исключает провокаций из-за публикаций о «подготовке вторжения на Украину»
- Песков прокомментировал публикацию переписки Лаврова с коллегами из Франции и ФРГ
- Британский музыкант рассказал, как предотвратил «войну» с Россией
- Стали известны подробности использования Польшей боеприпасов против мигрантов
- Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище
- Путин и Пашинян провели телефонные переговоры
- В Литве выразили сожаления из-за решения Китая понизить уровень дипотношений
- Белоруссия снова начала поставлять электроэнергию на Украину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru