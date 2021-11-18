В Кремле рассказали о новой встрече Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается, сообщает РИА Новости.

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По его словам, точная дата переговоров пока не определена.

«Прикидок по точным датам встречи Путина и Байдена пока нет», - рассказал журналистам представитель Кремля.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России, однако о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыСШАРоссияДжо БайденВладимир Путин
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