В Кремле рассказали о новой встрече Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом ожидается, сообщает РИА Новости.
По его словам, точная дата переговоров пока не определена.
«Прикидок по точным датам встречи Путина и Байдена пока нет», - рассказал журналистам представитель Кремля.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России, однако о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,2 млн+37 374 / сут.
Умерли
260 тыс.+1 251 / сут.
Выздоровели
7,9 млн+36 414 / сут.
- Всероссийскую кремлевскую елку отменили из-за пандемии
- Корабль «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон»
- Песков заявил о технологической готовности «Северного потока-2»
- В Кремле рассказали о новой встрече Путина и Байдена
- Песков рассказал о скором визите Путина в Индию
- В отношении крымского министра культуры начали следственные действия
- Верховная Рада Украины разрешила пограничникам применять оружие
- Песков: Путин сам сообщит, когда ревакцинируется от COVID-19
- Рашкин: Представление Генпрокуратуры предусматривает частичное снятие неприкосновенности
- Умер экс-замглавы МИД, бывший посол в Японии Александр Лосюков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru