В Кремле рассказали о новой встрече Путина и Байдена

По его словам, точная дата переговоров пока не определена.

«Прикидок по точным датам встречи Путина и Байдена пока нет», - рассказал журналистам представитель Кремля.



Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что у обеих сторон есть понимание необходимости контактов между президентами США и России, однако о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно, сообщает RT.

